FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-RGS Energy Says Iroquois Master Fund Will Vote To Support Current Directors
Sections
Featured
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
North Korea
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
Middle East
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
Weather
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 3, 2018 / 2:23 PM / a day ago

BRIEF-RGS Energy Says Iroquois Master Fund Will Vote To Support Current Directors

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Real Goods Solar Inc:

* RGS ENERGY ANNOUNCES SETTLEMENT AGREEMENT WITH IROQUOIS CAPITAL

* RGS ENERGY - ‍REACHED AN AGREEMENT WITH IROQUOIS MASTER FUND LTD, CERTAIN AFFILIATES

* RGS ENERGY - AS PART OF AGREEMENT, AT CO‘S 2017 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING, IROQUOIS WILL VOTE ALL OF ITS SHARES TO SUPPORT CURRENT DIRECTORS

* RGS ENERGY - ‍PURSUANT TO AGREEMENT, IROQUOIS AGREED TO CEASE SOLICITING PROXIES IN OPPOSITION TO, AND SUPPORT, CO‘S PROPOSALS FOR 2017 ANNUAL MEETING​

* RGS ENERGY - UNDER TERMS OF AGREEMENT, IROQUOIS HAS AGREED TO ABIDE BY CERTAIN STANDSTILL PROVISIONS THAT PREVENT IT, AMONG OTHER THINGS

* RGS ENERGY - ISSUING 600,000 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK TO IROQUOIS AS REIMBURSEMENT & COSTS INCURRED IN RELATION TO 2017 ANNUAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.