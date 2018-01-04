FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Rhythm Pharmaceuticals Announces Progress In Clinical Development Of Setmelanotide
Sections
Featured
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
North Korea
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
Intel downplays fears security patch will slow computers
CYBER RISK
Intel downplays fears security patch will slow computers
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
CURRENCIES
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 4, 2018 / 5:44 PM / in a day

BRIEF-Rhythm Pharmaceuticals Announces Progress In Clinical Development Of Setmelanotide

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Rhythm Pharmaceuticals Inc:

* RHYTHM PHARMACEUTICALS ANNOUNCES PROGRESS IN CLINICAL DEVELOPMENT OF SETMELANOTIDE FOR TREATMENT OF RARE GENETIC DISORDERS OF OBESITY

* RHYTHM PHARMACEUTICALS - SETMELANOTIDE GRANTED ORPHAN DRUG DESIGNATION FOR TREATMENT OF LEPTIN RECEPTOR (LEPR) DEFICIENCY OBESITY

* RHYTHM PHARMACEUTICALS - FINALIZED PROTOCOL FOR PIVOTAL PHASE 3 CLINICAL TRIAL IN PRO-OPIOMELANOCORTIN (POMC) DEFICIENCY OBESITY

* RHYTHM PHARMACEUTICALS - CONFIRMS PLANS TO FILE NDA WITH FDA BASED ON ONE-YEAR DATA FROM 10 PATIENT COHORT IN POMC PHASE 3 CLINICAL TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.