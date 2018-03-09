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March 9, 2018 / 9:52 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Richmond Brothers Reports 10 Pct Stake In Rockwell Medical

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Richmond Brothers Inc:

* RICHMOND BROTHERS INC SAYS ON MARCH 7, RICHMOND BROTHERS AND RICHMOND ENTERED INTO LETTER AGREEMENT WITH ROCKWELL MEDICAL INC

* RICHMOND BROTHERS SAYS AS PER LETTER AGREEMENT, ROCKWELL MEDICAL BOARD INCREASED TO 8 & LISA COLLERAN & BENJAMIN WOLIN APPOINTED AS DIRECTORS

* RICHMOND BROTHERS SAYS ROCKWELL MEDICAL AGREED TO SUBMIT PROPOSAL AT ANNUAL MEETING SEEKING SHAREHOLDER APPROVAL TO DECLASSIFY BOARD

* RICHMOND BROTHERS REPORTS A 10 PCT STAKE IN ROCKWELL MEDICAL INC, AS OF MARCH 7 - SEC FILING Source text: (bit.ly/2Fob07L)

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