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February 28, 2018 / 1:38 PM / a day ago

BRIEF-Riot Blockchain Appoints Rob Chang As CFO

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Riot Blockchain Inc:

* RIOT BLOCKCHAIN APPOINTS ROB CHANG AS CHIEF FINANCIAL OFFICER

* RIOT BLOCKCHAIN INC - ‍ CHANG COMES TO RIOT FROM CANTOR FITZGERALD, WHERE HE SERVED AS MANAGING DIRECTOR AND HEAD OF METALS & MINING​

* RIOT BLOCKCHAIN - ‍ CHANG‘S APPOINTMENT COINCIDES WITH PREVIOUSLY PLANNED DEPARTURE OF JEFFREY MCGONEGAL, WHO HAS SERVED AS CFO

* RIOT BLOCKCHAIN INC - UNIT ENTERED INTO A LEASE WITH A FACILITY IN U.S. THAT WILL POTENTIALLY ALLOW FOR POWER CAPACITY OF UP TO 12 MEGAWATTS​

* RIOT BLOCKCHAIN INC - ‍ MCGONEGAL SHALL SERVE SOLELY AS CO‘S PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER THROUGH APRIL 30, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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