FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
January 31, 2018 / 11:17 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Roadrunner Transportation ‍says Overstated Net Income By About $66.5 Mln From 2011 Through Q3 Of 2016​

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Roadrunner Transportation Systems Inc :

* ROADRUNNER TRANSPORTATION SYSTEMS COMPLETES FINANCIAL RESTATEMENT, REPORTS 2016 RESULTS AND UPDATES 2017 BUSINESS TRENDS

* ROADRUNNER TRANSPORTATION SYSTEMS - ‍INTERNAL INVESTIGATION FOUND THAT CO OVERSTATED ITS NET INCOME BY ABOUT $66.5 MILLION FROM 2011 THROUGH Q3 OF 2016​

* ROADRUNNER TRANSPORTATION - RESTATEMENT DUE TO AN INTERNAL INVESTIGATION BY AUDIT COMMITTEE OF BOARD INTO CERTAIN ACCOUNTING DISCREPANCIES

* ROADRUNNER TRANSPORTATION - INVESTIGATION IDENTIFIED ACCOUNTING ERRORS THAT “SUBSTANTIALLY” IMPACTED ALL FINANCIAL STATEMENT LINE ITEMS, DISCLOSURES

* ROADRUNNER TRANSPORTATION SYSTEMS INC - INVESTIGATION IDENTIFIED MATERIAL WEAKNESSES IN COMPANY‘S INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING

* ROADRUNNER TRANSPORTATION SYSTEMS INC - ‍ ESTIMATED ADJUSTED EBITDA IN 2017 IS EXPECTED TO BE HIGHER THAN 2016 BUT LOWER THAN $30 MILLION​

* ROADRUNNER TRANSPORTATION SYSTEMS INC - ‍CURRENTLY HAS AVAILABLE FUNDS FOR WORKING CAPITAL AND OPERATING PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.