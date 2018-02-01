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February 1, 2018 / 9:09 AM / a day ago

BRIEF-Roche Holding AG Drugs Chief Says Immunotherapy Competitors Taking Share From Avastin

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Roche Holding Ag:

* CFO SAYS EXPECTS HIGH THREE DIGIT MILLION TAX BENEFIT FROM U.S. TAX REFORM

* CEO SAYS U.S. TAX REFORM HAS BOOSTED U.S. COMPETITIVENESS

* DRUGS DIVISION CHIEF SAYS OCREVUS HAS 5 PERCENT MULTIPLE SCLEROSIS MARKET SHARE AFTER THREE QUARTERS OF SALES, SEES NO SLOWING IN UNITED STATES

* CEO EXPECTS OCREVUS TO “EASILY” EXCEED 1 BILLION SFR IN SALES IN 2018

* DRUGS CHIEF EXPECTS SIMILAR EROSION FOR HERCEPTIN AS RITUXAN AS BIOSIMILARS ENTER MARKET

* DRUGS CHIEF SAYS IMMUNOTHERAPY COMPETITORS TAKING MARKET SHARE FROM AVASTIN IN U.S. LUNG CANCER TREATMENT, RESULTING IN REVENUE DECLINE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Miller)

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