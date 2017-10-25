BRIEF-ROCKWELL MEDICAL SAYS FDA REQUESTS EXTRA TIME TO REVIEW CALCITRIOL SUBMISSION

Oct 25 (Reuters) - Rockwell Medical Inc:
* ROCKWELL UPDATE ON CALCITRIOL POST-APPROVAL MANUFACTURING SUBMISSION TO FDA
* ROCKWELL MEDICAL INC - FDA HAS REQUESTED EXTRA TIME TO REVIEW ITS POST-APPROVAL DRUG MANUFACTURING SUBMISSION THAT WAS FILED WITH FDA SEPTEMBER 28
* FDA WAS REQUIRED TO PROVIDE ROCKWELL WITH A DETERMINATION ON ITS SEPTEMBER 28(TH) SUBMISSION WITHIN 30 DAYS
* ROCKWELL MEDICAL INC - ROCKWELL INTENDS TO SELL CALCITRIOL COMMERCIALLY ONCE FDA APPROVES ITS POST-APPROVAL DRUG MANUFACTURING SUBMISSION
* COMPANY EXPECTS TO HAVE AN ANSWER FROM FDA IN APPROXIMATELY FOUR MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: