FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Rockwell Medical Signs Exclusive License Agreement With Comercializadora BioRenal SpA
Sections
Featured
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
Technology
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
World
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
South Asia
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 14, 2017 / 2:45 PM / in 2 days

BRIEF-Rockwell Medical Signs Exclusive License Agreement With Comercializadora BioRenal SpA

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Rockwell Medical Inc:

* ROCKWELL MEDICAL SIGNS EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT WITH COMERCIALIZADORA BIORENAL SPA TO COMMERCIALIZE TRIFERIC® IN CHILE

* ROCKWELL MEDICAL - UNDER TERMS OF AGREEMENT, BIORENAL TO BECOME EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR TRIFERIC IN CHILE FOR AN INITIAL COMMERCIAL TERM OF 5 YEARS

* ROCKWELL MEDICAL-BIORENAL TO ASSUME REGULATORY RESPONSIBILITIES,RELATED EXPENSES IN OBTAINING GOVERNMENT COMMERCIAL MARKETING APPROVAL FOR TRIFERIC Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.