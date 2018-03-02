BRIEF-Roularta FY Revenue Down At 256.8 Million Euros

March 2 (Reuters) - ROULARTA MEDIA GROUP NV:
* ROULARTA MEDIA GROUP IS CONSIDERING PAYING A € 5.00 INTERIM GROSS DIVIDEND PER SHARE AT THE START OF THE SECOND HALF OF 2018
* FY NET LOSS EUR 13.0 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 20.3 MILLION YEAR AGO
* FY REVENUE EUR 256.8 MILLION VERSUS EUR 276.5 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 1.9 MILLION VERSUS EUR 16.9 MILLION YEAR AGO
* ROULARTA ANTICIPATES A SIGNIFICANT POSITIVE NET CASH POSITION AT THE END OF 2018 Source text : bit.ly/2t8Xlfo Further company coverage: (Gdynia Newsroom)