FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Rovi 9-month operating revenue up 6 pct at 203.4 mln euros YoY
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Philippine outsourcing industry braces for AI
Technology
Philippine outsourcing industry braces for AI
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans
U.S.
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
November 8, 2017 / 7:55 AM / Updated a day ago

BRIEF-Rovi 9-month operating revenue up 6 pct at 203.4 mln euros YoY

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA:

* RECURRENT NET PROFIT DECREASED BY 4 PERCENT TO 17.0 MILLION EUROS IN 9-MONTH

* 9-MONTH RECURRENT EBITDA 27.2 MILLION EUROS VERSUS 27.1 MILLION EUROS YEAR AGO

* RECURRENT EBITDA EXCLUDES NON-RECURRENT REVENUE OF 4.0 MILLION EUROS REGISTERED IN 9M 2016 AS A RESULT OF JOINT VENTURE CREATED BETWEEN ROVI AND ENERVIT

* OPERATING REVENUE INCREASED BY 6 PERCENT TO 203.4 MILLION EUROS IN 9-MONTH

* SEES MID-SINGLE DIGIT 2018 OPERATING REVENUES GROWTH RATE

* SEES A RANGE OF 20 TO 30 MILLION EURO SALES OF BIOSIMILAR OF ENOXAPARIN IN 2018 Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.