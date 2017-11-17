BRIEF-Rovsing Q1 posts widening EBITDA loss, to initiate cost saving measures

Nov 17 (Reuters) - ROVSING A/S
* Q1 REVENUE DKK 4.0 MILLION VERSUS DKK 9.0 MILLION YEAR AGO
* CONSIDERS FINANCIAL PERFORMANCE IN 1ST QUARTER 2017/18 AS BEING UNSATISFACTORY.
* UPDATED STRATEGY IS EXPECTED TO BE DISCLOSED BEFORE END OF 2017
* FULL-YEAR OUTLOOK FOR FINANCIAL YEAR 2017/18 IS MAINTAINED
* COST SAVING MEASURES WILL BE INITIATED AND TAKE EFFECT AS SOON AS POSSIBLE.
* Q1 EBITDA LOSS DKK 2.2 MILLION VERSUS LOSS DKK 0.2 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)