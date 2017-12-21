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BRIEF-Royal Bank Of Scotland Says Sandy Crombie Will Step Down As Non-Exec Director
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December 21, 2017 / 9:06 AM / in 5 days

BRIEF-Royal Bank Of Scotland Says Sandy Crombie Will Step Down As Non-Exec Director

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Royal Bank Of Scotland:

* SANDY CROMBIE WILL STEP DOWN AS NON-EXEC DIRECTOR OF RBS, AND SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR, CHAIRMAN OF GROUP PERFORMANCE & REMUNERATION COMMITTEE​

* ‍ROBERT GILLESPIE WILL ASSUME ROLE OF CHAIRMAN OF GROUP PERFORMANCE & REMUNERATION COMMITTEE​

* ‍MARK SELIGMAN WILL ASSUME ROLE OF SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR AND WILL BE APPOINTED AS A MEMBER OF GROUP PERFORMANCE & REMUNERATION COMMITTEE​

* ‍LENA WILSON, CBE WILL BE APPOINTED AS A NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF RBS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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