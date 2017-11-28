BRIEF-‍Royal Philips Announces Intended Sale Of Part Of Its Stake In Philips Lighting​

Nov 28 (Reuters) - KONINKLIJKE PHILIPS NV:
* ROYAL PHILIPS ANNOUNCES INTENDED SALE OF PART OF ITS STAKE IN PHILIPS LIGHTING
* LAUNCH OF AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING TO INSTITUTIONAL INVESTORS OF APPROXIMATELY 17.1 MILLION SHARES IN PHILIPS LIGHTING N.V.
* SAYS INTENDED TRANSACTION IS IN LINE WITH STATED OBJECTIVE TO FULLY SELL DOWN ITS STAKE IN PHILIPS LIGHTING OVER NEXT YEARS
* SHARES REPRESENTING APPROXIMATELY 12% OF PHILIPS LIGHTING‘S ISSUED SHARE CAPITAL
* TRANSACTION IS EXPECTED TO SETTLE ON FRIDAY 1 DECEMBER, 2017
* PHILIPS LIGHTING HAS IRREVOCABLY COMMITTED TO PLACE AN ORDER IN OFFERING TO REPURCHASE 2.8 MILLION SHARES
* THE BOOK IS OPEN WITH IMMEDIATE EFFECT, TRANSACTION EXPECTED TO SETTLE ON FRIDAY 1 DEC, 2017
* IF ALL OFFERED SHARES ARE SOLD, THIS STAKE WILL BE REDUCED TO APPROXIMATELY 29.01%
* PHILIPS LIGHTING WILL NOT RECEIVE ANY PROCEEDS FROM OFFERING. Further company coverage: (Gdynia Newsroom)