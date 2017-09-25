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BRIEF-RSA Insurance says UK unit hurt by catastrophe losses in Q3
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September 25, 2017 / 3:02 PM / in 23 days

BRIEF-RSA Insurance says UK unit hurt by catastrophe losses in Q3

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 25 (Reuters) - RSA Insurance Group Plc:

* RSA INSURANCE - “TRADING RESULTS FOR Q3 TO DATE HAVE BEEN POSITIVE, CONSISTENT WITH PRIOR TRENDS, ACROSS COMPANY WITH EXCEPTION OF UK BUSINESS SEGMENT”

* RSA INSURANCE GROUP - “HERE, CATASTROPHE LOSSES FROM US, CARIBBEAN AND MEXICO WILL IMPACT SEPTEMBER RESULTS IN MARINE AND INTERNATIONAL PORTFOLIOS”

* RSA INSURANCE GROUP PLC - “AT PRESENT LOSSES NOTIFIED ARE WELL BELOW REINSURANCE LIMITS THOUGH FINAL POSITION WILL TAKE SOME WEEKS TO EMERGE”

* RSA INSURANCE - “UK UNDERLYING RESULTS IN QUARTER CONTINUE TO REFLECT CHALLENGES VISIBLE IN H1, AGAINST WHICH UNDERWRITING ACTIONS ARE BEING TAKEN” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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