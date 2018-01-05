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BRIEF-RTI Surgical Outlines 2018 Guidance And Long-Term Goals
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January 5, 2018 / 12:06 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-RTI Surgical Outlines 2018 Guidance And Long-Term Goals

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - RTI Surgical Inc:

* RTI SURGICAL OUTLINES 2018 GUIDANCE AND LONG-TERM GOALS

* RTI SURGICAL INC - EXPECTS FULL YEAR REVENUES IN RANGE OF $280 MILLION AND $290 MILLION

* RTI SURGICAL INC - ‍EXPECTS FULL YEAR EBITDA TO BE IN RANGE OF $32 MILLION TO $38 MILLION​

* RTI SURGICAL - CO TO EXPAND REVENUE TO MORE THAN $500 MILLION​ AS ‍LONG-TERM FINANCIAL GOAL, EXPECTED TO BE ACHIEVED WITHIN FIVE YEARS

* RTI SURGICAL - CO TO ‍DOUBLE EBITDA MARGIN TO MORE THAN 20 PERCENT AS LONG TERM FINANCIAL GOAL, EXPECTED TO BE ACHIEVED WITHIN FIVE YEARS ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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