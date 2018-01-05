BRIEF-RTI Surgical Outlines 2018 Guidance And Long-Term Goals

Jan 5 (Reuters) - RTI Surgical Inc:
* RTI SURGICAL INC - EXPECTS FULL YEAR REVENUES IN RANGE OF $280 MILLION AND $290 MILLION
* RTI SURGICAL INC - EXPECTS FULL YEAR EBITDA TO BE IN RANGE OF $32 MILLION TO $38 MILLION
* RTI SURGICAL - CO TO EXPAND REVENUE TO MORE THAN $500 MILLION AS LONG-TERM FINANCIAL GOAL, EXPECTED TO BE ACHIEVED WITHIN FIVE YEARS
* RTI SURGICAL - CO TO DOUBLE EBITDA MARGIN TO MORE THAN 20 PERCENT AS LONG TERM FINANCIAL GOAL, EXPECTED TO BE ACHIEVED WITHIN FIVE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: