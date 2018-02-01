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February 1, 2018 / 9:35 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Rudolph Technologies Reports Q4 GAAP Loss Per Share $0.03

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Rudolph Technologies Inc:

* RUDOLPH TECHNOLOGIES REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.03

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29

* Q4 REVENUE ROSE 11 PERCENT TO $60.1 MILLION

* SEES Q1 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.27 TO $0.45

* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 TO $0.50

* SEES Q1 2018 REVENUE $64 MILLION TO $74 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31, REVENUE VIEW $66.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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