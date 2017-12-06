FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Rusoro Mining Obtains Judgment In Canada Against The Republic Of Venezuela
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Pro-Hezbollah newspaper declares 'Death to America'
Conflict Over Jerusalem
Pro-Hezbollah newspaper declares 'Death to America'
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 6, 2017 / 10:46 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Rusoro Mining Obtains Judgment In Canada Against The Republic Of Venezuela

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Mena Resources Inc:

* RUSORO MINING OBTAINS JUDGMENT IN CANADA AGAINST THE REPUBLIC OF VENEZUELA AND SEEKS RECOGNITION IN THE STATE OF NEW YORK

* RUSORO MINING LTD SAYS OBTAINED A JUDGMENT AGAINST REPUBLIC OF VENEZUELA IN SUPERIOR COURT OF JUSTICE IN ONTARIO, CANADA, IN EXCESS OF $1.3 BILLION

* RUSORO MINING - JUDGMENT ARISES OUT OF RUSORO‘S ONGOING DISPUTE WITH VENEZUELA OVER SEIZURE OF ITS GOLD MINING PROPERTIES IN COUNTRY

* RUSORO MINING SAYS VENEZUELA HAS NOT APPEALED OR SOUGHT TO VACATE JUDGMENT, AND ITS TIME TO DO SO HAS EXPIRED

* RUSORO SAYS HAS FILED SUIT IN SUPREME COURT OF STATE OF NEW YORK (NEW YORK COUNTY) SEEKING RECOGNITION OF CANADIAN JUDGMENT

* RUSORO MINING SAYS ANY JUDGMENT ISSUED IN NEW YORK WILL ALSO ACCRUE INTEREST AT 9% PER ANNUM UNTIL JUDGMENT IS FULLY PAID Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.