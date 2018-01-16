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#Regulatory News
January 16, 2018 / 12:39 PM / a day ago

BRIEF-RXi Pharmaceuticals Announces Business Strategy To Focus On Immuno-Oncology Programs To Accelerate Growth

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Rxi Pharmaceuticals Corp:

* RXI PHARMACEUTICALS ANNOUNCES BUSINESS STRATEGY TO FOCUS ON IMMUNO-ONCOLOGY PROGRAMS TO ACCELERATE GROWTH

* RXI PHARMACEUTICALS CORP - COMPANY TO “CAPITALIZE” ON PROPRIETARY SELF-DELIVERING RNAI PLATFORM (SD-RXRNA)

* RXI PHARMACEUTICALS CORP - 2018 BUSINESS STRATEGY INCLUDES DEVELOPING IMMUNO-ONCOLOGY TARGETS BEYOND CHECKPOINT INHIBITION, I.E. CELL DIFFERENTIATION

* RXI PHARMACEUTICALS- RELATING TO OPERATIONAL REVIEW, RXI INTENDS TO PARTNER/OUT-LICENSE BOTH ITS DERMATOLOGY AND OPHTHALMOLOGY FRANCHISES Source text for Eikon: Further company coverage:

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