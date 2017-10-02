FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Sacoil buys operations of Belton Park for up to 220 mln rand
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Xi to open Party congress, may signal plans for next five years
CHINA PARTY CONGRESS
Xi to open Party congress, may signal plans for next five years
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
Technology
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 2, 2017 / 8:23 AM / 16 days ago

BRIEF-Sacoil buys operations of Belton Park for up to 220 mln rand

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - SACOIL HOLDINGS LTD:

* ‍ACQUISITION OF ASSETS AND OPERATIONS OF BELTON PARK TRADING AND WITHDRAWAL OF CAUTIONARY ANNOUNCEMENT​

* ‍TO ACQUIRE OPERATIONS OF BELTON PARK FOR MAXIMUM CONSIDERATION OF R220 MILLION, CONTINGENT ON CERTAIN PERFORMANCE PARAMETERS​

* SACOIL INTEND TO FUND CASH COMPONENT OF CONSIDERATION FROM PROCEEDS OF A RIGHTS ISSUE TO BE UNDERTAKEN BY COMPANY

* ‍INTENDS CAPITAL RAISE WITHIN NEXT 3 MONTHS TO BE IMPLEMENTED BY WAY OF ALLOTMENT AND ISSUE OF SACOIL ORDINARY SHARES PURSUANT TO RIGHTS ISSUE​

* ‍INITIAL CONSIDERATION OF R100 MILLION WILL BE SETTLED IN CASH, FIVE BUSINESS DAYS AFTER MONTH END IN WHICH ALL CONDITIONS PRECEDENT HAVE BEEN FULFILLED​

* ‍COMPLETION OF ACQUISITION IS ANTICIPATED TO OCCUR BY NO LATER THAN 31 DECEMBER 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.