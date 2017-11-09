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BRIEF-SAF-HOLLAND Q3 sales up 8.3% at EUR 277.1 mln
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#Consumer Goods and Retail
November 9, 2017 / 6:41 AM / a day ago

BRIEF-SAF-HOLLAND Q3 sales up 8.3% at EUR 277.1 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - SAF HOLLAND SA:

* DGAP-NEWS: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND INCREASES GROUP SALES BY 8.3% IN THE THIRD QUARTER OF 2017

* Q3 EBIT 15.5 MILLION EUR VERSUS 16.2 MILLION EUR YEAR AGO

* ‍SALES IN Q3 OF 2017 BY 8.3% TO EUR 277.1 MILLION​

* OUTLOOK 2017: ‍CONFIRMS ADJUSTED OUTLOOK ANNOUNCED ON OCTOBER 9, 2017​

* ‍GROUP‘S ADJUSTED EBIT IN Q3 OF 2017 REACHED EUR 20.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 21.6 MILLION)​

* ‍ADJUSTED RESULT REACHED EUR 11.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 13.4 MILLION) IN Q3​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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