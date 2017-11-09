BRIEF-SAF-HOLLAND Q3 sales up 8.3% at EUR 277.1 mln

Nov 9 (Reuters) - SAF HOLLAND SA:
* DGAP-NEWS: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND INCREASES GROUP SALES BY 8.3% IN THE THIRD QUARTER OF 2017
* Q3 EBIT 15.5 MILLION EUR VERSUS 16.2 MILLION EUR YEAR AGO
* OUTLOOK 2017: CONFIRMS ADJUSTED OUTLOOK ANNOUNCED ON OCTOBER 9, 2017
* GROUP‘S ADJUSTED EBIT IN Q3 OF 2017 REACHED EUR 20.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 21.6 MILLION)
* ADJUSTED RESULT REACHED EUR 11.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 13.4 MILLION) IN Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)