BRIEF-Safeguard Scientifics Considering Sale Of Individual Partner Companies

Jan 17 (Reuters) - Safeguard Scientifics Inc:
* SAFEGUARD SCIENTIFICS ANNOUNCES CHANGE IN STRATEGY AND OPERATIONS
* SAFEGUARD SCIENTIFICS - CO TO CONSIDER INITIATIVES INCLUDING, AMONG OTHERS, SALE OF INDIVIDUAL PARTNER COMPANIES
* SAFEGUARD SCIENTIFICS -CO TO CONSIDER INITIATIVES INCLUDING, AMONG OTHERS, SALE OF CERTAIN PARTNER COMPANY INTERESTS IN SECONDARY MARKET TRANSACTIONS
* SAFEGUARD SCIENTIFICS INC - IMPLEMENTING AN IMMEDIATE INITIATIVE TO GENERATE ANNUAL COST SAVINGS OF BETWEEN $5 MILLION AND $6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: