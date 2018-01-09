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BRIEF-Safestore Holdings FY profit before tax 78.9 mln pounds
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#Financials
January 9, 2018 / 7:17 AM / 2 days ago

BRIEF-Safestore Holdings FY profit before tax 78.9 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Safestore Holdings Plc:

* FY ‍ADJUSTED DILUTED EPRA EARNINGS PER SHARE 23.2P​

* FY ‍EPRA BASIC NAV PER SHARE £3.29​

* FY REVENUE 129.9 MILLION STG

* FINAL DIVIDEND UP 21.7 PERCENT TO 9.8 PENCEPER SHARE

* TOTAL DIVIDEND UP 20.2 PERCENT TO 14 PENCEPER SHARE

* ‍LIKE-FOR-LIKE AVERAGE OCCUPANCY FOR YEAR UP 1.4%​

* FY ‍LIKE-FOR-LIKE CLOSING OCCUPANCY OF 75.0%​

* ‍LIKE-FOR-LIKE AVERAGE STORAGE RATE FOR YEAR UP 1.3%​

* FY ‍PROFIT BEFORE TAX DECREASED BY 16.0 MILLION POUNDS TO 78.9 MILLION POUNDS​ Further company coverage:

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