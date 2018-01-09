BRIEF-Safestore Holdings FY profit before tax 78.9 mln pounds

Jan 9 (Reuters) - Safestore Holdings Plc:
* FY ADJUSTED DILUTED EPRA EARNINGS PER SHARE 23.2P
* FY EPRA BASIC NAV PER SHARE £3.29
* FY REVENUE 129.9 MILLION STG
* FINAL DIVIDEND UP 21.7 PERCENT TO 9.8 PENCEPER SHARE
* TOTAL DIVIDEND UP 20.2 PERCENT TO 14 PENCEPER SHARE
* LIKE-FOR-LIKE AVERAGE OCCUPANCY FOR YEAR UP 1.4%
* FY LIKE-FOR-LIKE CLOSING OCCUPANCY OF 75.0%
* LIKE-FOR-LIKE AVERAGE STORAGE RATE FOR YEAR UP 1.3%
* FY PROFIT BEFORE TAX DECREASED BY 16.0 MILLION POUNDS TO 78.9 MILLION POUNDS Further company coverage: