Oct 26 (Reuters) - SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER SOCIMI SA :

* 9-MONTH EBITDA EUR 12.1‍​ MILLION VERSUS EUR 11.7 MILLION YEAR AGO

* 9-MONTH NET PROFIT EUR 8.3 MILLION VERSUS EUR 10.5 MILLION YEAR AGO

* NET ASSET VALUE AT END-SEPT EUR 382.2‍​ MILLION VERSUS EUR 359.2 MILLION YEAR AGO