BRIEF-Sally Beauty Holdings Posts Q1 Adj. Earnings Per Share $0.68

Feb 8 (Reuters) - Sally Beauty Holdings Inc:
* SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS
* NOW EXPECTS 2018 FULL YEAR GROSS MARGIN TO BE APPROXIMATELY FLAT COMPARED TO THE PRIOR YEAR
* FOR 2018, CO IS MAINTAINING ITS GUIDANCE OF FULL YEAR CONSOLIDATED SAME STORE SALES TO BE ABOUT FLAT
* SALLY BEAUTY-STILL EXPECTS TOTAL CHARGES RELATED TO 2018 RESTRUCTURING PLAN IN RANGE OF $13 MILLION TO $14 MILLION, WITH ABOUT $12 MILLION TO BE RECORDED IN 2018
* SALLY BEAUTY HOLDINGS - FULL YEAR REPORTED OPERATING EARNINGS STILL EXPECTED TO RISE SLIGHTLY, DUE TO LOWER RESTRUCTURING COSTS IN FY 2018
* FOR Q1, COMPANY RECORDED AN INCOME TAX BENEFIT OF ABOUT $33.6 MILLION
* SALLY BEAUTY - HURRICANES THAT DISRUPTED OPERATIONS IN Q4 2017 CONTINUED TO HAVE “LINGERING EFFECT” ON PUERTO RICO BUSINESS, PARTICULARLY IN H1 OF QUARTER
* EXPECTS FULL YEAR 2018 GROSS MARGIN TO BE APPROXIMATELY FLAT COMPARED TO PRIOR YEAR
* COMPANY NOW EXPECTS FULL YEAR 2018 GROSS MARGIN TO BE APPROXIMATELY FLAT COMPARED TO PRIOR YEAR
* SALLY BEAUTY HOLDINGS - FULL YEAR 2018 ADJUSTED OPERATING EARNINGS ARE STILL EXPECTED TO DECLINE SLIGHTLY
* RESTRUCTURING CHARGES OF APPROXIMATELY $5.2 MILLION, RELATED PRIMARILY TO EMPLOYEE SEPARATION COSTS, WERE RECORDED IN Q1
* Q1 REVENUE VIEW $990.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SALLY BEAUTY HOLDINGS - EXPECTS STRONG DOUBLE DIGIT GROWTH IN BOTH FULL YEAR REPORTED AND ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE IN 2018
* STILL EXPECTS TOTAL CHARGES RELATED TO 2018 RESTRUCTURING PLAN IN RANGE OF $13 MILLION TO $14 MILLION
* “CONSISTENT WITH OUR EXPECTATIONS, THIS WAS A CHALLENGING QUARTER IN TERMS OF REVENUE GROWTH”
* AT END OF QUARTER, INVENTORY WAS $941.1 MILLION, UP 1.1% FROM PRIOR YEAR
* BUSINESS IN Q1 WAS IMPACTED BY A CONTINUATION OF DISAPPOINTING TRAFFIC TRENDS IN U.S. SALLY BEAUTY STORES
* NEGATIVE IMPACT OF HURRICANES ON SALES GROWTH AND SAME STORE SALES GROWTH WAS APPROXIMATELY 40 BASIS POINTS IN QUARTER
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.42, REVENUE VIEW $990.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SALLY BEAUTY- BUSINESS IN Q1 IMPACTED BY EXTRA DAY OF STORE CLOSURES FOR BEAUTY SYSTEMS GROUP COSMOPROF STORES DUE TO HOLIDAY CALENDAR, OTHERS
* “THIS WAS A CHALLENGING QUARTER IN TERMS OF REVENUE GROWTH” Source text for Eikon: Further company coverage: