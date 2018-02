Feb 6 (Reuters) - Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ISSUES NOTES FOR SEK 300 MILLION AT A FIXED INTEREST RATE OF 2.9 PERCENT

* ‍BONDS HAVE FINAL MATURITY DATE ON 20 DECEMBER 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)