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March 9, 2018 / 11:37 AM / Updated a day ago

BRIEF-Sanchez Midstream Partners Reports Qtrly Total Revenue $18.7 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Sanchez Midstream Partners Lp:

* SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍TOTAL CAPITAL SPENDING IN 2018 IS EXPECTED TO BE CONSIDERABLY LOWER WHEN COMPARED TO 2017​

* SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY TOTAL REVENUE $18.7 MILLION VERSUS $15.3 MILLION

* SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY NET LOSS PER COMMON UNIT, BASIC $0.62‍​

* SANCHEZ MIDSTREAM - ‍ANTICIPATE INCREASING VOLUMES THROUGH FACILITIES IN 2018 & YRS TO COME​

* SANCHEZ MIDSTREAM - ‍FOR FY 2018, HEDGED ABOUT 0.5 BILLION CUBIC FEET OF NATURAL GAS PRODUCTION​

* SANCHEZ MIDSTREAM - ‍HAS ADDITIONAL HEDGES COVERING PORTION OF PRODUCTION IN 2019 THROUGH 2020​

* SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP - ADJUSTED EBITDA FOR Q4 2017 WAS ABOUT $21.4 MILLION, WHICH IS UP ABOUT 21 PERCENT WHEN COMPARED TO Q3 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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