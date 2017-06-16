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2 months ago
BRIEF-SANDSTORM ANNOUNCES RESULTS FROM MARIANA COURT MEETING AND SHAREHOLDER MEETING
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June 16, 2017 / 5:45 PM / 2 months ago

BRIEF-SANDSTORM ANNOUNCES RESULTS FROM MARIANA COURT MEETING AND SHAREHOLDER MEETING

1 Min Read

June 16 (Reuters) - Sandstorm Gold Ltd

* SANDSTORM ANNOUNCES RESULTS FROM MARIANA COURT MEETING AND SHAREHOLDER MEETING

* MARIANA SHAREHOLDERS VOTED IN FAVOR OF COMBINATION, WHICH IS TO BE IMPLEMENTED BY WAY OF COURT-SANCTIONED SCHEME OF ARRANGEMENT

* AT MEETINGS, MARIANA SHAREHOLDERS VOTED TO APPROVE SCHEME BY REQUISITE MAJORITY AT GUERNSEY COURT MEETING

* MARIANA SHAREHOLDERS VOTED TO PASS ORDINARY RESOLUTION IN RELATION WITH IMPLEMENTATION OF RETENTION ARRANGEMENTS AT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

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