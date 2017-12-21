FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-‍Sanlam Updates On Exposure To Steinhoff International Holdings ​
Sections
Featured
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
World
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
China regulator summons founder of LeEco back to China
Company News
China regulator summons founder of LeEco back to China
Pictures of the Year 2017
Editor's picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 21, 2017 / 1:11 PM / 5 days ago

BRIEF-‍Sanlam Updates On Exposure To Steinhoff International Holdings ​

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Sanlam Ltd:

* ‍SANLAM EXPOSURE TO STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV​

* SANLAM - ‍HAS EXPOSURE TO STEINHOFF INSTRUMENTS IN ON-BALANCE SHEET POLICYHOLDER ,SHAREHOLDER PORTFOLIOS, INVESTMENT PORTFOLIOS MANAGED ON BEHALF OF THIRD PARTY CLIENTS​

* - ‍GROUP‘S EXPOSURE TO STEINHOFF INSTRUMENTS ORIGINATED FROM NORMAL COURSE OF BUSINESS TRANSACTIONS, WITH MANY OF POSITIONS IN PLACE FOR A NUMBER OF YEARS​

* ‍EQUITY EXPOSURES WERE IN GENERAL IN LINE WITH OR SLIGHTLY ABOVE STEINHOFF‘S BENCHMARK INDEX WEIGHTING ON 1 DECEMBER 2017​

* ‍DIRECT DEBT EXPOSURES WERE ALSO IN LINE WITH GROUP‘S RISK MANAGEMENT FRAMEWORK​

* ‍BEST ESTIMATE POTENTIAL IMPACT ON GROUP‘S 2017 AND FUTURE EARNINGS IS NOT SIGNIFICANT​

* ‍POTENTIAL IMPACT ON SANLAM CLIENTS’ INVESTMENT RETURNS WILL VARY DEPENDING ON EACH INDIVIDUAL PORTFOLIO‘S EXPOSURE TO DIFFERENT ASSET CLASSES​

* - ‍POTENTIAL IMPACT ON SANLAM CLIENTS’ INVESTMENT RETURNS WILL VARY DEPENDING ON EACH INDIVIDUAL PORTFOLIO‘S EXPOSURE TO DIFFERENT ASSET CLASSE​

* SANLAM - POTENTIAL FINANCIAL EFFECTS ON NET ASSET VALUE , EARNINGS WILL ONLY HAVE A MARGINAL EFFECT ON SOLVENCY RATIO WITHOUT IMPACTING DIVIDEND PAYMENT CAPABILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.