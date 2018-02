Feb 22 (Reuters) - Sanofi India Ltd:

* RECOMMENDED FINAL DIVIDEND OF 53 RUPEES PER SHARE

* DEC QTR PROFIT 760 MLN RUPEES VS 526 MLN RUPEES YR AGO

* DEC QTR TOTAL REVENUE FROM OPS 6.70 BLN RUPEES VS 6.05 BLN RUPEES YR AGO