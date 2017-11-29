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BRIEF-Sanofi to book 100 mln eur charge in Q4, confirms 2017 business net income guidance
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#Regulatory News
November 29, 2017 / 4:57 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Sanofi to book 100 mln eur charge in Q4, confirms 2017 business net income guidance

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Sanofi Sa:

* SANOFI UPDATES INFORMATION ON DENGUE VACCINE

* SANOFI - ‍NEW ANALYSIS OF LONG-TERM DENGVAXIA DATA FOUND DIFFERENCES IN VACCINE PERFORMANCE BASED ON PRIOR DENGUE INFECTION​

* SANOFI SAYS IMPACT ON BUSINESS NET INCOME STILL UNDER ASSESSMENT BUT EXPECTED TO BE IN THE RANGE OF 100 MILLION EUR AFTER TAX

* SANOFI SAYS WILL RECORD THE CHARGE REFLECTING DEPRECIATION OF INVENTORIES AS WELL AS ACCELERATED DEPRECIATION OF SOME TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS IN ITS Q4 RESULTS

* SANOFI SAYS CONFIRMS 2017 GUIDANCE Further company coverage:

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