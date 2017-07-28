BRIEF-Santander H1 net profit up at 3.62 bln euros YoY

July 28 (Reuters) - BANCO SANTANDER SA:
* H1 NET PROFIT 3.62 BILLION EUROS VERSUS 2.91 BILLION EUROS YEAR AGO
* FULLY-LOADED CORE TIER 1 CAPITAL RATIO 9.58 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 10.66 PERCENT AT END-MARCH
* H1 NET INTEREST INCOME 17.01 BILLION EUROS VERSUS 15.19 BILLION EUROS YEAR AGO
* NPLS 5.37 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 3.74 PERCENT AT END-MARCH
* RETURN ON TANGIBLE EQUITY (ROTE) 11.46 PERCENT IN Q2 VERSUS 12.13 PERCENT IN Q1
* SAYS MAINTAINS BUSINESS AND FINANCIAL GOALS FOR 2018 Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)