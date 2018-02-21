BRIEF-Sartorius Sees Sales Rising To Around 4 Bln Euros In 2025

Feb 21 (Reuters) - Sartorius AG:
* NEW MEDIUM-TERM TARGETS: UNDERLYING EBITDA MARGIN OF ABOUT 28 PERCENT IN 2025
* IN 2017, SARTORIUS ACHIEVED AN INCREASE IN SALES REVENUE BY 9.3% IN CONSTANT CURRENCIES TO 1,404.6 MILLION EUROS
* INCREASED ITS UNDERLYING EARNINGS TO 353.2 MILLION EUROS IN 2017
* SEES 2018 SALES REVENUE UP BY ABOUT 9-12 PERCENT, EBITDA MARGIN UP BY ABOUT HALF A PERCENTAGE POINT
* EXPECTS TO ACHIEVE SALES OF AROUND 4 BILLION EUROS IN 2025 Source text for Eikon: Further company coverage: