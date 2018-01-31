BRIEF-Sartorius Stedim Biotech FY EBITDA Up At ‍​294.9 Million Euros

Jan 31 (Reuters) - SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA:
* FY EBITDA EUR 294.9 MILLION VERSUS EUR 288.7 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT FOR THE PERIOD EUR 180.4 MILLION VERSUS EUR 176.6 MILLION YEAR AGO
* FY SALES REVENUE EUR 1.08 BILLION VERSUS EUR 1.05 BILLION YEAR AGO
* FOR 2018 FORECASTS A RISE IN SALES REVENUE BY ABOUT 7% TO 10% AND AN INCREASE OF THE UNDERLYING EBITDA MARGIN BY APPROX. 0.5 PERCENTAGE POINTS OVER THE PRIOR-YEAR FIGURE OF 27.3%
* FROM 2018, US TAX REFORM TO MAKE GROUP´S TAX RATE FALL BY ABOUT 2 PERCENTAGE POINTS TO 26% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)