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February 16, 2018 / 10:17 AM / a day ago

BRIEF-SA'S ‍Competition Commission Fines Caxton,Independent Media For Cartel Conduct

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - ‍Competition Commission Of South Africa​

* ‍COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA​ - ‍MEDIA COMPANIES FINED MILLIONS FOR CARTEL CONDUCT​

* SA‘S COMPETITION COMMISSION - INDEPENDENT MEDIA​ AND CAXTON ‍ADMITTED TO PARTICIPATING IN PRICE FIXING AND FIXING OF TRADING CONDITIONS

* COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA - ‍CAXTON HAS AGREED TO A PENALTY OF R5.8 MILLION​

* COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA- ‍INDEPENDENT HAS AGREED TO PAY AN ADMINISTRATIVE PENALTY AMOUNTING TO R2.2 MILLION Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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