BRIEF-SA'S ‍Competition Commission Fines Caxton,Independent Media For Cartel Conduct

Feb 16 (Reuters) - Competition Commission Of South Africa
* COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA - MEDIA COMPANIES FINED MILLIONS FOR CARTEL CONDUCT
* SA‘S COMPETITION COMMISSION - INDEPENDENT MEDIA AND CAXTON ADMITTED TO PARTICIPATING IN PRICE FIXING AND FIXING OF TRADING CONDITIONS
* COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA - CAXTON HAS AGREED TO A PENALTY OF R5.8 MILLION
* COMPETITION COMMISSION OF SOUTH AFRICA- INDEPENDENT HAS AGREED TO PAY AN ADMINISTRATIVE PENALTY AMOUNTING TO R2.2 MILLION Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)