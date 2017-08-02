FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Saudi's Al Andalus signs REIT fund sale agreement with NCB Capital
Sections
Featured
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Markets & Economy
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
What to watch for at China's Communist Party Congress
China
What to watch for at China's Communist Party Congress
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 2, 2017 / 1:50 PM / 2 months ago

BRIEF-Saudi's Al Andalus signs REIT fund sale agreement with NCB Capital

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - AL ANDALUS PROPERTY CO:

* SIGNS SALE AGREEMENT WITH NCB CAPITAL ON REIT FUND, UNDER DEAL CO TO SELL ANDALUS MALL CENTER , STAYBRIDGE SUITES ANDALUS MALL TO REIT FUND

* SAYS VALUE OF ASSETS TO BE SOLD TO REIT FUND AMOUNTS TO 1.35 BILLION RIYALS

* SAYS 70 PERCENT OF SALE VALUE REPRESNTS CO‘S OWNERSHIP IN REIT FUND UNITS, REMAINING 30 PERCENT TO BE PAID IN CASH TO CO

* SAYS EXPECTS CAPITAL GAIN OF AROUND 225 MILLION RIYALS FROM DEAL Source: (bit.ly/2w5YUrR) Further company coverage: )

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.