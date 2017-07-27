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BRIEF-Saudi's Alawwal Bank Q2 profit falls
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July 27, 2017 / 1:56 PM / 13 days ago

BRIEF-Saudi's Alawwal Bank Q2 profit falls

1 Min Read

July 27 (Reuters) - ALAWWAL BANK

* Q2 NET PROFIT 322 MILLION RIYALS VERSUS 540 MILLION RIYALS YEAR AGO

* Q2 GROSS SPECIAL COMMISSION INCOME 701 MILLION RIYALS VERSUS 609 MILLION RIYALS YEAR AGO

* AS AT END-JUNE 2017 CUSTOMER DEPOSIT 81.77 BILLION RIYALS VERSUS 86.41 BILLION RIYALS YEAR AGO

* AS AT END-JUNE 2017 LOANS AND ADVANCES 70.74 BILLION RIYALS VERSUS 77.90 BILLION RIYALS YEAR AGO

* Q2 TOTAL OPERATING EXPENSES INCREASED BY 48.4 PERCENT DUE TO INCREASE IN IMPAIRMENT CHARGE FOR CREDIT LOSSES, DEPRECIATION, AMORTIZATION, RENT AND RELATED EXPENSES Source: (bit.ly/2vaDigR) Further company coverage:

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