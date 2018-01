Jan 23 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) ISSUES SEK 750 MILLION NOTES

* ‍NOTES CARRY A FLOATING INTEREST RATE OF STIBOR 3M + 390 BASIS POINTS

* ‍NOTES HAVE A FINAL MATURITY DATE OF 29 JANUARY 2021​

* ‍NOTES ARE ISSUED UNDER FRAMEWORK AMOUNT OF SEK 1,000 MILLION.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)