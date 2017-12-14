FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Sberbank CEO says not all major shareholders agree on 50 pct of earnings dividend plan
Sections
Featured
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
Technology
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
World
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
South Asia
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 14, 2017 / 1:25 PM / 2 days ago

BRIEF-Sberbank CEO says not all major shareholders agree on 50 pct of earnings dividend plan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Sberbank Rossii Pao:

* CEO OF RUSSIA‘S SBERBANK SAYS NOT ALL MAJOR SHAREHOLDERS AGREE ON PAYING 50 PERCENT OF EARNINGS IN DIVIDENDS

* LONDON-RUSSIA‘S SBERBANK CEO SAYS COULD LOWER DIVIDENDS IF WE SEE THERE ARE SHOCKS ON THE WAY

* LONDON-RUSSIAN LENDER SBERBANK‘S CEO SAYS TRYING TO ASSESS LIKELIHOOD AND VARIABILITY OF ADDITIONAL SANCTIONS IS THANKLESS TASK

* LONDON- RUSSIAN LENDER SBERBANK‘S CEO SAYS HE HOPES CURRENT ELECTION CYCLE WILL END WITH ECONOMIC REFORMS ON ALL FRONTS

* SBERBANK EXECUTIVE SAYS WE ARE TALKING TO ALIBABA AND OTHERS AND HOPE THERE WILL IN THE END BE AN AGREEMENT Further company coverage: (Reporting by Dasha Afanasieva)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.