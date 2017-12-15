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#Regulatory News
December 15, 2017 / 11:41 AM / a day ago

BRIEF-Scandium International Mining Revises Renewed Existing Scandium Product Offtake Sales Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Scandium International Mining Corp :

* SCANDIUM INTERNATIONAL MINING- ON DEC 14, 2017 HAS REVISED, RENEWED EXISTING SCANDIUM PRODUCT OFFTAKE SALES AGREEMENT ENTERED IN 2015 WITH ALCERECO INC

* SCANDIUM INTERNATIONAL MINING- REVISED SALES AGREEMENT EXTENDS DEADLINE FOR INITIAL PRODUCTION, SHIPMENTS FROM NYNGAN SCANDIUM PROJECT TO DEC 1, 2020

* SCANDIUM INTERNATIONAL MINING CORP SAYS DEFINED SALE PRODUCT HAS BEEN CHANGED TO ALUMINUM SCANDIUM 2% MASTER ALLOY- SEC FILING Source text - bit.ly/2B5G86D Further company coverage:

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