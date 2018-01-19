BRIEF-Schlumberger Q4 Earnings Per Share $0.48 Excluding Items

Jan 19 (Reuters) - Schlumberger NV:
* Q4 REVENUE $8.2 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $8.16 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.46 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NV - FOURTH-QUARTER GAAP LOSS PER SHARE, INCLUDING CHARGES OF $2.11 PER SHARE, WAS $1.63
* NV - CAPEX FOR FULL YEAR 2018 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $2 BILLION
* NV - FOURTH-QUARTER REVENUE INCREASE WAS LED BY PRODUCTION GROUP, WHICH GREW BY 7 PERCENT
* NV - QTRLY PRETAX OPERATING MARGIN OF 14.1 PERCENT VERSUS 11.4 PERCENT LAST YEAR
* NV - “LOOKING AT OIL MARKET, STRONG GROWTH IN DEMAND IS PROJECTED TO CONTINUE IN 2018, ON BACK OF A ROBUST GLOBAL ECONOMY”
* - IN NORTH AMERICA, 2018 SHALE OIL PRODUCTION IS SET FOR ANOTHER YEAR OF STRONG GROWTH
* NV - QTRLY NORTH AMERICA REVENUE $2,811 MILLION VERSUS $1,765 MILLION
* - “PRODUCTION BASE IN REST OF WORLD IS SHOWING FATIGUE AFTER THREE YEARS OF UNPRECEDENTED UNDERINVESTMENT”
* NV - RECORDED A NET CHARGE OF $76 MILLION DURING Q4 OF 2017 AS IMPACT OF U.S. TAX REFORM
* - “UNDERLYING SIGNS OF WEAKNESS” WILL LIKELY BECOME MORE EVIDENT IN COMING YEAR IN REST OF THE WORLD
* - “OIL MARKET IS NOW IN BALANCE AND PREVIOUS OVERSUPPLY DISCOUNT IS GRADUALLY BEING REPLACED BY A MARKET TIGHTNESS PREMIUM”
* NV - RECORDED $3.041 BILLION OF PRETAX CHARGES DURING Q4 OF 2017
* NV - HAVE TAKEN DECISION TO EXIT MARINE AND LAND SEISMIC ACQUISITION MARKET
* - ONLY PRODUCT LINE THAT DOES NOT MEET CO‘S RETURN EXPECTATIONS GOING FORWARD IS THE SEISMIC ACQUISITION BUSINESS
* NV - TO TURN WESTERNGECO PRODUCT LINE INTO AN ASSET-LIGHT BUSINESS
* NV - RECORDED A CHARGE OF $938 MILLION DURING THE FOURTH QUARTER DUE TO WRITE-DOWN OF VENEZUELA INVESTMENT Source text for Eikon: Further company coverage: