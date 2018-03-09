FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Consumer Goods and Retail
March 9, 2018 / 6:12 AM / a day ago

BRIEF-Schouw & Co Q4 EBIT Slightly Down At DKK ‍​314 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - SCHOUW & CO A/S:

* REG-ANNUAL REPORT 2017: SIGNIFICANT REVENUE IMPROVEMENTS, GROWTH AND EXPANSION

* ‍2017 CONSOLIDATED REVENUE WAS UP BY 19% TO DKK 17,032 MILLION​

* ‍EBIT FOR YEAR IMPROVED FROM DKK 1,038 MILLION IN 2016 TO DKK 1,093 MILLION IN 2017​

* ‍PROPOSAL TO INCREASE DIVIDEND FOR 2017 FINANCIAL YEAR BY 8% TO DKK 13 PER SHARE.​

* EXPECTS FOR 2018 CONSOLIDATED REVENUE OF ABOUT DKK 18.1 BILLION

* FOR 2018 EXPECTS EBITDA IN RANGE OF DKK 1,665-1,805 MILLION

* FOR 2018 EXPECTS EBIT IN RANGE OF DKK 1,110-1,250 MILLION

* Q4 REVENUE DKK 4.49 ‍​ BILLION VERSUS DKK 3.90 BILLION YEAR AGO

* Q4 EBIT DKK ‍​ 314 MILLION VERSUS DKK 315 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.