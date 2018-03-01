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March 1, 2018 / 7:15 AM / Updated a day ago

BRIEF-Schroders boardroom reshuffle sees Philip Howard step down​

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Schroders Plc:

* ‍LORD HOWARD OF PENRITH, HAVING SERVED ON BOARD FOR MORE THAN NINE YEARS, WILL STEP DOWN FROM BOARD AT CONCLUSION OF 2018 ANNUAL GENERAL MEETING ON 26 APRIL 2018.​

* ‍IAN KING WILL SUCCEED PHILIP HOWARD AS SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR.​

* ‍NICHOLA PEASE, WHO JOINED BOARD AS AN INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR IN SEPTEMBER 2012, WILL SUCCEED PHILIP HOWARD AS CHAIRMAN OF REMUNERATION COMMITTEE.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Sinead Cruise)

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