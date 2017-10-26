FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Scor Q3 net income turns to loss of 267 million euros
Sections
Featured
ICICI's second-quarter profit falls
Company Results
ICICI's second-quarter profit falls
Me and my robotic suit
Special Report
REUTERS INVESTIGATES
Me and my robotic suit
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 26, 2017 / 5:42 AM / 2 days ago

BRIEF-Scor Q3 net income turns to loss of 267 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - SCOR

* ‍ESTIMATED SOLVENCY RATIO STANDS AT APPROXIMATELY 213% AS AT 30 SEPTEMBER 2017​

* Q3 GROSS WRITTEN PREMIUMS EUR ‍​3.6 BILLION VERSUS EUR 3.5 BILLION YEAR AGO

* Q3 NET LOSS EUR ‍​267 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 163 MILLION YEAR AGO

* ‍Q3 IS MARKED BY AN EXCEPTIONAL SERIES OF LARGE NATURAL CATASTROPHES, WITH HURRICANES HARVEY, IRMA AND MARIA AND EARTHQUAKES IN MEXICO LEADING TO A COST OF EUR 430 MILLION NET OF RETROCESSION AND TAX

* Q3 P&C COMBINED RATIO OF ‍​136.7 PERCENT VERSUS 91.4 PERCENT YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.