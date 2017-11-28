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BRIEF-Scotiabank expects to close BBVA Chile deal next summer
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#Financials
November 28, 2017 / 2:11 PM / a day ago

BRIEF-Scotiabank expects to close BBVA Chile deal next summer

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:

* SCOTIABANK CEO SAYS WILL FUND BBVA CHILE DEAL THROUGH EXISTING CAPITAL

* SCOTIABANK CEO SAYS WOULD EXPECT TO CLOSE BBVA CHILE TRANSACTION IN SUMMER 2018

* SCOTIBANK CFO SAYS EXPECTS CORE TIER 1 RATIO TO REMAIN AT 10.5 PERCENT OR HIGHER

* SCOTIABANK CFO SAYS EXPECTS SAID FAMILY TO MAKE DECISION ON BBVA CHILE SALE SOMETIME IN Q1

* SCOTIABANK CANADIAN HEAD SAYS NEW MORTGAGE RULES WILL REPRESENT A “BIT OF A HEADWIND”

* SCOTIABANK CANADIAN HEAD SAYS LOOKING FOR GROWTH OF “GDP PLUS” FROM CANADA MORTGAGE BOOK NEXT YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Matt Scuffham)

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