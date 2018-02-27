FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 27, 2018 / 11:42 AM / a day ago

BRIEF-Scotiabank Reports First Quarter EPS Of C$1.86

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:

* SCOTIABANK REPORTS FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE C$1.86

* QUARTERLY TOTAL REVENUE $7.09 BILLION VERSUS $6.87 BILLION

* QUARTERLY DIVIDEND INCREASE OF 3 CENTS PER COMMON SHARE TO 82 CENTS

* QTRLY ‍ROE OF 16.2%, COMPARED TO 14.3%​

* QTRLY NET INTEREST INCOME $3,936 MILLION VERSUS $3,643 MILLION

* COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO WAS 11.2% THIS QUARTER‍​

* PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $544 MILLION IN THIS QUARTER

* Q1 EARNINGS INCLUDE $150 MILLION ACCOUNTING BENEFIT, ON REMEASUREMENT OF EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY FROM CERTAIN PLAN MODIFICATIONS‍​

* Q1 REVENUE VIEW C$7.05 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.