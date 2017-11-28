FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Scotiabank Reports Fourth Quarter And 2017 Results
Sections
Featured
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
Crypto-Currency
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
North Korea
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
Ivanka Trump in India
PHOTO FOCUS
Ivanka Trump in India
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 28, 2017 / 11:11 AM / 2 days ago

BRIEF-Scotiabank Reports Fourth Quarter And 2017 Results

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:

* SCOTIABANK REPORTS FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE C$1.64

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY ‍ROE OF 14.5 PCT, COMPARED TO 14.7 PCT​

* - QTRLY NET INTEREST INCOME $3,831‍​ MILLION VERSUS $3,653 MILLION

* - QTRLY COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO OF 11.5 PERCENT VERSUS 11.3 PERCENT REPORTED IN Q3

* - QTRLY TOTAL REVENUE $‍6,812​ MILLION VERSUS $6,751 MILLION

* - QTRLY ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE $1.65 ‍​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.66, REVENUE VIEW C$7.08 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $536 MILLION, DOWN $14 MILLION‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.