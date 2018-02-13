BRIEF-Scout24: FY Revenue Up At EUR 479.8 Mln

Feb 13 (Reuters) - SCOUT24 AG:
* SCOUT24 PRELIMINARY RESULTS 2017: RECORD REVENUE AND PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR 2017
* EXPECTS TO ACHIEVE A 12.6% HIGHER ORDINARY OPERATING EBITDA OF EUR 252.8 MILLION FOR FULL YEAR 2017
* FY PRELIMINARY GROUP EBITDA IS EXPECTED TO COME IN AT EUR 232.8 MILLION (2016: EUR 206.8 MILLION)
* FY NET PROFIT IS EXPECTED AT EUR 110.9 MILLION (2016: EUR 66.9 MILLION)
* TARGETS A HIGH-SINGLE TO LOW DOUBLE DIGIT PERCENTAGE GROWTH RATE IN GROUP REVENUES FOR FINANCIAL YEAR 2018
* TARGETS LOW- TO MID-TEENS PERCENTAGE GROWTH RATE FOR 2019
* ORDINARY OPERATING EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO INCREASE BY A LOW-SINGLE DIGIT PERCENTAGE POINT EACH YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)