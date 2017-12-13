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BRIEF-Seacor Holdings Inc. Announces Sale And Lease Of Sea-Vista Tanker
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#Regulatory News
December 13, 2017 / 12:43 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Seacor Holdings Inc. Announces Sale And Lease Of Sea-Vista Tanker

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Seacor Holdings Inc:

* SEACOR HOLDINGS INC. ANNOUNCES SALE AND LEASE OF SEA-VISTA TANKER

* SEACOR HOLDINGS INC - ‍AGREEMENT TO SELL ONE OF ITS ECO-CLASS TANKERS FOR APPROXIMATELY $135 MILLION​

* SEACOR HOLDINGS INC - ‍AGREEMENT TO SELL ECO-CLASS TANKERS BY UNIT, SALE PROCEEDS TO BE USED TO PAY DOWN UNIT‘S OUTSTANDING TERM LOANS AND REVOLVER​

* SEACOR HOLDINGS - ‍IN CONJUNCTION WITH SALE, UNIT TO LEASE VESSEL FROM PURCHASER, SIMULTANEOUSLY BAREBOAT VESSEL TO OIL MAJOR FOR DURATION OF LEASE​

* SEACOR HOLDINGS - AS OF DEC 31, 2017, SEA-VISTA WILL HAVE A REVENUE BACKLOG OF $452 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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