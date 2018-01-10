FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Sears Holdings Announces Plan To Enhance Liquidity And Accelerate Return To Profitability
Sections
Featured
Sensex gains, Nifty above 10,600
Live
Market Jockey
Sensex gains, Nifty above 10,600
Stuck in petroleum Catch-22
China
Stuck in petroleum Catch-22
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
World
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 10, 2018 / 12:14 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Sears Holdings Announces Plan To Enhance Liquidity And Accelerate Return To Profitability

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Sears Holdings Corp:

* SEARS HOLDINGS ANNOUNCES PLAN TO ENHANCE LIQUIDITY AND ACCELERATE RETURN TO PROFITABILITY

* RAISED $100 MILLION IN NEW FINANCING

* HAS ALSO INITIATED SERIES OF FINANCIAL TRANSACTIONS TO RAISE AN INCREMENTAL $300 MILLION IN NEW LIQUIDITY

* PURSUES AN ADDITIONAL $200 MILLION​ IN NEW FINANCING

* SEARS HOLDINGS - AMENDED SECOND LIEN NOTES, MATURING OCTOBER 15, 2018, TO INCREASE BORROWING BASE ADVANCE RATE FOR INVENTORY, RESTART WITH Q2 OF 2018

* SEARS HOLDINGS -‍​ PROGRESSING DISCUSSIONS ON ADDITIONAL TRANSACTIONS TO “ENHANCE LIQUIDITY AND STRENGTHEN BALANCE SHEET”

* OUTLINED INCREMENTAL ACTIONS TO FURTHER STREAMLINE OPERATIONS TO DRIVE PROFITABILITY

* SEARS HOLDINGS - ACTIONS TO STREAMLINE OPERATIONS INCLUDE COST REDUCTIONS OF $200 MILLION ON ANNUALIZED BASIS IN 2018 UNRELATED TO STORE CLOSURES

* SEARS HOLDINGS - AMENDED BORROWING BASE RELATING TO ITS SECOND LIEN NOTES, MATURING OCT 15, TO CHANGE ADVANCE RATE FOR INVENTORY TO 75% FROM 65%

* ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE BETWEEN NEGATIVE $10 MILLION TO NEGATIVE $70 MILLION FOR Q4 OF 2017

* - EXPECT NET LOSS ATTRIBUTABLE TO SEARS HOLDINGS’ SHAREHOLDERS OF BETWEEN $320 MILLION AND $200 MILLION IN Q4 OF 2017

* COMPARABLE STORE SALES AT SEARS AND KMART FOR FIRST TWO MONTHS OF Q4 OF 2017 HAVE DECLINED IN RANGE OF 16%-17%

* SEARS HOLDINGS - CONTINUING TO PURSUE SECURED CREDIT FACILITY, CONSISTING OF ABOUT $407 MILLION FIRST LIEN TRANCHE, SECOND LIEN TRANCHE OF UP TO $200 MILLION

* SEARS HOLDINGS - WILL CONTINUE TO EVALUATE PRODUCTIVITY OF ITS KMART AND SEARS STORES

* COMPARABLE STORE SALES AT SEARS AND KMART FOR FIRST TWO MONTHS OF Q4 OF 2017 HAVE DECLINED IN RANGE OF 16%-17%

* SEARS HOLDINGS-EXCLUDING REDUCTIONS IN NUMBER OF PHARMACIES AND CONSUMER ELECTRONICS, COMP SALES DECLINED 14%-15% FOR FIRST TWO MONTHS OF Q4

* “WILL CONTINUE TO EVALUATE STRATEGIC OPTIONS TO UNLOCK VALUE FROM ITS REAL ESTATE PORTFOLIO” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.