BRIEF-Sears Holdings Q3 Loss Per Share $5.19

Sears Holdings Corp:
* - TOTAL COMPARABLE STORE SALES DECLINED 15.3% DURING QUARTER
* - STORE CLOSURES CONTRIBUTED TO OVER HALF OF DECLINE IN QTRLY REVENUE
* SEARS HOLDINGS - QTRLY REVENUE ALSO NEGATIVELY IMPACTED BY DECLINE IN NO. OF PHARMACIES IN OPEN KMART STORES & FALL IN CONSUMER ELECTRONICS ASSORTMENTS
* SEARS - ONCE AGREEMENT WITH PENSION BENEFIT GUARANTY CORP COMPLETES, ESTIMATED CONTRIBUTIONS OF $550 MILLION TO PENSION PLANS IN 2018, 2019 IS ELIMINATED
* SAYS “WILL BE TAKING ACTION IN NEAR TERM WITH RESPECT TO CERTAIN UPCOMING DEBT MATURITIES”
* - QTRLY KMART COMPARABLE STORE SALES DECREASED 13 PERCENT, WHILE QTRLY SEARS COMPARABLE STORE SALES DECLINED 17 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: